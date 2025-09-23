歌手の和田アキ子（75）が23日、インスタグラムを更新。自身が描かれた壁画との最新ショットを公開した。和田は「OVER ALLs／オーバーオールズさんが壁画に私を描いてくれました」と書き出し、「毎月、話題の人やトピックをモチーフにした壁画を描かれているそうで、来月にTBS『アッコにおまかせ！』が40周年を迎えるという事で、私を選んでくれたみたいです」と報告。続けて「すごく優しいタッチで描いてくれて、見てるだけで心が