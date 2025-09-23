ホンダの新「リッジライン」！ホンダの北米法人は2025年9月9日、現地で生産しているピックアップトラック「リッジライン」の2026年モデルを発表しました。リッジラインは2005年にデビューした北米向けピックアップトラックです。競合車の多くが古典的なラダーフレーム構造を採用しているのに対して、リッジラインは乗用車と同様のモノコックボディを基本に強固なフレームを組み合わせた独自構造となっています。タフ顔もイイ！