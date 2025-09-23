猛烈アピールを続けているのに、意中の女性がなかなか振り向いてくれない…。そんなときは、ストーカー扱いをされる前に、いったん「引く」のもひとつの手段です。もちろん、そのまま恋が終わってしまうリスクもあるので慎重に実践したいところ。そこで今回は、10代から30代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に、「押してもなびかない女性を刺激する『距離の取り方』９パターン」をご紹介いたします。【１】彼女がボディー