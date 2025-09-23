◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２３日・戸田）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が同点の２号２ランをたたき込んだ。イースタン・ヤクルト戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う６回１死二塁で相手の先発左腕・石原に対すると、カウント１ボール２ストライクから内角の変化球を捉えた打球が低い弾道で左翼フェンスを越えた。２軍戦では８月１２日のイースタン・楽天戦（Ｇタウン）で放って以来、４２日ぶりの一