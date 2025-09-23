男子プロゴルフツアーのパナソニックオープンは２５日から４日間、大阪・泉ヶ丘ＣＣ（６９９３ヤード、パー７１）で行われる。第１、第２ラウンドの組み合わせが２３日に発表された。２２日に史上最年少の１５歳１３９日でプロ宣言した加藤金次郎（愛知・水無瀬中３年）がプロデビュー戦に臨む。杉浦悠太（フリー）、小木曽喬（フロンティアの介護）と同組でプレーする。アジア２週連続優勝中の比嘉一貴（フリー）は、賞金ラ