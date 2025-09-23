この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 【天才現る】母親「目がゴロゴロする」→ 次女のまさかの返しに納得しかけた話 サメに食われるそめこ様(@_someko_)さんの投稿です。同じ言葉でも、全く意味が違う言葉というのが日本語にはたく