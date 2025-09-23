北海道石狩北部地区消防事務組合（北海道石狩市）は２２日、当別消防署（当別町）の救急隊が出動先を誤り、現場到着が約４分遅れるミスがあったと発表した。発表によると、１９日午前９時頃、当別町内の集合住宅で５０歳代の住人男性が倒れて意識不明の状態だと１１９番があり、救急隊が出動した。しかし、目印にした公民館を別の戸建て住宅と勘違いしたため、男性が住む棟への到着が遅れたという。男性は搬送先の病院で死亡が