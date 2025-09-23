仕事・家事・育児…日々の生活に、疲れていませんか？「休息＝ダラダラすること」ではありません。自分の疲れを理解して、自分に合った回復法でリセットする。脳神経外科専門医の菅原道仁氏に『休息する技術』を教わります。【写真を見る】その疲れ、“脳の疲れ”かも？回復のカギは「大谷選手」に「涙」 脳神経外科医が教える『休息の技術』【ひるおび】現代人の疲れの正体は「脳疲労」「疲れ」は大きく分けると2種類あります。・