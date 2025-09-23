福岡県警朝倉署は23日、朝倉市甘木の店舗駐車場で22日午後5時20分ごろ、男子高校生が自転車に乗った男から「高校生？大学どこに行くの」などと声をかけられ、連絡先を聞かれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60歳くらいで赤色半袖シャツ、黒色短パンを着用し、黒色の自転車に乗車していた。