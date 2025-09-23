【モデルプレス＝2025/09/23】GENERATIONSの白濱亜嵐が23日、都内で開催された『白濱亜嵐 2nd 写真集 Hallelujah!!』（小学館）発売記念プレス取材会に出席。ボディメイクについて語った。【写真】ジェネ白濱亜嵐「良いお尻してる」過去最大露出カット◆白濱亜嵐、写真集撮影の思い出語る観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮り下ろしを行った本作は、本人とのフィリピン旅行気分を味わえるような「恋人目線」