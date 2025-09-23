旬の梨をもっとおいしく食べるレシピをご紹介します。冷凍やきな粉がけなど、すぐできる簡単アレンジばかりです。 ▼ 凍らせるだけでシャーベットに 梨を凍らせることでシャリシャリ食感のシャーベットに。すぐ試せます。 ▼ 塩ときな粉をちょい足し 甘い梨に塩ときな粉をちょい足しすることで、ほっとする味わいに大変身。和風スイーツのようなおいしさを楽しめます。 ▼ はちみつソルベもおすすめ 梨を冷凍して