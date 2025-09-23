◆米大リーグパドレス５ｘ―４ブルワーズ＝延長１１回＝（２２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属するパドレスが２２日（日本時間２３日）、本拠でブルワーズに延長戦の末にサヨナラ勝ちし、２年連続ポストシーズン進出を決めた。１−３から５回にイグレシアスの２号ソロ、７回アラエスの適時打で１点ずつ返し、延長戦に突入。１０回に１点ずつ奪い合い、１１回にブ