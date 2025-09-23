国連総会に出席するためニューヨークを訪れている岩屋外務大臣は、日本とアメリカ、韓国の3か国による外相会談を行い、北朝鮮の完全な非核化に向けた協力を改めて確認しました。岩屋外務大臣とアメリカのルビオ国務長官、韓国の趙顕外相は22日、ニューヨークで会談し、地域情勢や経済安全保障分野での協力について意見を交わしました。3か国は北朝鮮の核・ミサイル開発について深刻な懸念を表明し、会談後に発出された共同声明では