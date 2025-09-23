（台北中央社）中央気象署（気象庁）は23日午前、強烈台風（台湾基準）台風18号に関して、東部・台東、南部・屏東、恒春半島、高雄を対象に発表していた陸上台風警報を解除した。花蓮県と台東県は依然として超大豪雨（24時間雨量が500ミリ以上）の警戒基準に達しているとして、引き続き「降雨警戒区」に指定し、大雨への注意を呼びかけている。台風18号は23日午前11時現在、台湾最南端・ガランピ（鵝鑾鼻）の西南西約380キロの海上