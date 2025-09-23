ここ数年「モルック」「ピックルボール」などの一般的に認知度が低い、いわゆる“マイナースポーツ”が脚光を浴びています。そんな中、新たに注目を集めているスポーツが「コーンホール」なるもの。詳しい話を、アジアコーンホール協会の村川啓二さんに聞きました。☆☆☆☆「コーンホールとは、トウモロコシ粒やビーズが入った小さな袋を木製のボードに向かって投げ『板にあけられた穴に入れる』もしくは『板上に乗せる』ことを