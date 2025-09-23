23日未明、聖籠町で工場内の資材が燃える火事がありました。この火事によるケガ人はいません。 火事があったのは、聖籠町にある三協フロンテア新潟事業所です。警察と消防によりますと、午前1時ごろ通行人から「工場の敷地内で何かが燃えている」と消防に通報がありました。 火は約30分後に消し止められました。工場は当時稼働しておらずケガ人もいません。 燃えたのは、廃棄した塵などを吸い込むフィルターで大型の