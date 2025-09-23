中国スポーツメディアの直播吧は18日、国際サッカー連盟（FIFA）による男子の世界ランキングの最新版がこのほど発表され、日本が2連続で順位を落としたことを取り上げた。記事は、9月の米国遠征で1敗1分だった日本は前回の17位から順位を2位落として19位となったものの、アジア勢最上位をキープしたと伝えた。その上で、日本は前回もワールドカップ（W杯）アジア最終予選でオーストラリア代表に敗れて順位を2位落としていて