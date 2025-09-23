石破首相はアメリカ・ニューヨークで行われる国連総会に出席するため、日本を出発しました。一般討論演説では、国連の安保理改革などを訴える方針です。石破首相「国連創設80年という節目の年でありますので、一般討論演説においては、過去80年の歩みを国連創設時から振り返ったうえで、安保理改革、これを今こそ断行しなければならないと申し上げたいと思っています」石破首相はまた、パレスチナ情勢について「『二国家解決』を日