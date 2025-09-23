山陽オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２３日、最終日の開催が行われ、森且行（５１＝川口）は４Ｒの湿走路で２着。今節未勝利に終わったが、最後は連に絡んだ。「走路が乾きはじめていた。その走路状態にエンジンが合ってないけど、直線はいい。普通に走れるようになった」。３日目のレース後にエンジンの不具合を直したことが不振脱出につながっている。「悪い状態でいろいろセッティングをやり過ぎているか