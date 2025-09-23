ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）をフロントのブランドン・ゴメスＧＭが高く評価している。右肩の負傷から復帰したものの打撃に苦しみ、もっか１２試合連続スタメン落ち。守備走塁の能力が高くてもロバーツ監督の打撃面への評価が低く、ポストシーズンのロースターに入ったとしても不安を抱えたままだ。そんな中、ゴメスＧＭは２０点〜８０点の「スカウト評価システム」に当てはめ「優れたアスリートとして８