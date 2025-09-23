ネットフリックスの共同最高経営責任者（ＣＥＯ）のテッド・サランドス氏はメーガン妃を絶賛し、メーガン妃とヘンリー王子が王室から身を引く決断を描いたネットフリックスのドキュメンタリー「ハリー＆メーガン」を「すべての点で成功だった」と評した。英紙エクスプレスが２２日、報じた。サランドス氏がポッドキャスト番組「アスパイア・ウィズ・エマ・グレデ」に出演して語ったのは、夫妻がネットフリックスとの契約を更新