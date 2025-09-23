イングランド・プレミアリーグのアーセナルが、来年１月の移籍市場でスペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英を狙うと、スペインメディア「フィジャヘス・ネット」が報じた。アーセナルのミケル・アルテタ監督がサイドの攻撃陣補強を目指して久保をターゲットにした模様で、４５００万ユーロ（約７８億円）のオファーを準備しているという。しかし、Ｒソシエダードは移籍金を６０００万ユーロ（約１０４億円）