バレーボール女子日本代表の石川真佑が２３日までに自身のＳＮＳを更新。人気モデルとのツーショットを披露した。石川はインスタグラムで「お揃（そろ）い増えたぁたくさん被（かぶ）るもんねーー」とつづり、俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉとのツーショットを披露した。Ｃｏｃｏｍｉはバレーボールが大好きで、石川真佑は“推し”バレー選手と答えていた。この投稿にファ