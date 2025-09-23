◆高校野球秋季静岡県大会▽３回戦常葉大菊川７―０静岡＝８回コールド＝（２３日・草薙球場）今春センバツ出場校の常葉大菊川が、夏県準優勝の静岡を７―０の８回コールドで破り、２年連続の８強進出を決めた。主将の渡辺豪右翼手（２年）が、３安打４打点の活躍を見せた。５点リードの８回無死満塁、７番・渡辺がスライダーを右越えにはじき返す２点二塁打。コールド勝ちを決め笑顔で整列に加わった。「チームとして勝て