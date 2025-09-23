◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２３日・戸田）昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した巨人の育成・代木大和投手が、イースタン・ヤクルト戦に先発。４回８安打３失点、２奪三振で降板した。２回に山瀬の適時打で先取点をもらったが、その裏に２死から中川に甘く入ったカットボールを捉えられて左越えに同点ソロを被弾。さらに４回は１死満塁のピンチか