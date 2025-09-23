ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が23日放送のTOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。ごみのかさを減らす工夫を伝授した。13年間のごみ清掃員のキャリアがある滝沢。今でも新しい発見があるのだという。「ヨーグルトの空き容器でもスペースがあるので、この中に（使った）ティッシュを入れたりとか…」とごみのかさを減らすコツを語った。するとパーソナリティーの