きょう午後、札幌中心部でホテルの立体駐車場の外壁が10メートルほどの高さから落下しました。発生直後の映像です。一面に土煙が立ちこめます。事故発生直後の映像です。立体駐車場の壁には2メートル四方の穴が空いています。きょう午後0時半ごろ、札幌市中央区の札幌グランドホテルの立体駐車場で大きな音がした後、外壁の一部が落下しました。当時、駐車場の中では改修工事が行われていて、廃材をつるしていたワイヤーが切れて外