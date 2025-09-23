アメリカの半導体大手エヌビディアは、チャットGPTを開発するオープンAIに最大で1000億ドル、日本円でおよそ15兆円を投資すると発表しました。これは22日、エヌビディアが発表したもので、オープンAIと戦略的提携に向けた覚書を交わし、最大で1000億ドル、日本円でおよそ15兆円を段階的に投資するとしています。計画では、人工知能＝AIの処理に必要な大規模なデータセンターを建設するとしていて、オープンAIの次世代AIモデルを開