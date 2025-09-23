J3の高知ユナイテッドSCは23日、新監督に白石尚久氏が就任したと発表した。香川県出身で現在49歳の白石氏。30代からヨーロッパでサッカー指導者としての道を歩んできた異色の経歴を持つ。最高峰のUEFAプロライセンスを取得し、スペインの名門FCバルセロナU6〜U12のスクールコーチや、スペイン、オランダ、ベルギーのクラブでコーチや監督などを務めた経験も持っている。2017年から2018年までは、サッカー元日本代表の本田圭佑と個