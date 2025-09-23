タレントの辻希美（３８）が１９日に更新したブログで、長かった髪をばっさり切ったことを報告した。「いいね」が２０００件を超えて付いた。辻はブログのタイトルを「バッサリ」とし、「夜中の授乳時に髪の毛が邪魔過ぎて本当にそれがストレスだったからバッサリ切ってもらった楽〜っ」と投稿した。ブログには後方斜めから撮った写真を掲載。肩に届くくらいの長さになっている。長いときは胸のあたりまであり、第５子