◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年9月23日横浜）阪神・森下翔太外野手（25）が23日のDeNA戦でスタメンから外れた。8月8日のヤクルト戦（京セラD）以来、今季2度目となる。森下はこの日、試合前練習では別メニューで調整。屋外で打撃練習を行わず、室内練習場で打ったとみられる。前日22日のヤクルト戦では2打数無安打で途中交代。藤川監督は「これ以上にならないというところで。まあ大丈夫だと思いますけどね」と無理をさ