GENERATIONS白濱亜嵐（32）が23日、都内で2nd写真集「Hallelujah!!」（小学館）発売記念イベントを開催した。自身8年ぶりの写真集。自慢の美しい肉体を大いに披露し、仕上がった上半身を大胆に写したカットも収録。「お尻が見えているところもありますけど、ダンスで鍛えた体のラインも、体作りを得意としているからこそ表現できたと思います。120点です」と言い切った。GENERATIONSのメンバーにも渡したといい「『エロ本やな』っ