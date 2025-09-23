2025年9月に発表された最新のiPhone 17 Pro Max（512GBモデル）は約23万円と、スマートフォンとしては異例の高額モデルです。スマートフォンは今や日常生活で必須のアイテムである一方、家計に直結する大きな出費でもあります。「どう買えば損しないのか」「欲しいけれど高過ぎる」と悩む人も多いのではないでしょうか。 本記事では、旧モデルの値下がりを狙う方法や、下取り制度などを活用した賢い買い方を解説