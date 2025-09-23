２３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５４．０３ポイント（０．９６％）安の２６０９０．１１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０９．５９ポイント（１．１７％）安の９２６１．１４ポイントと続落した。売買代金は１６５２億３０１０万香港ドルとなっている（２２日前場は１６４７億８４３０万香港ドル）。投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金