（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

結婚前に貯金が減る事態...高額な生命保険料で毎月の貯金が蝕む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 外貨建て終身保険を契約した女性が、結婚前に貯金が減る事態に陥った
  • 女性は婚約者の彼氏に勧められ、即刻解約することを決意したという
  • 将来を考えるあまりに高い授業料だったため、結婚は白紙に戻すことにした
記事を読む

