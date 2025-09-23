２３日午前、鹿児島県霧島市の鹿児島空港で、出発の直前だった羽田行きの日本航空（ＪＡＬ）６４４便の機内から煙が確認され、乗員・乗客の計２４５人が機外に避難した。ＪＡＬによると、飛行機は午前１０時５５分発の予定で、けが人はいなかった。