国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は23日、京都向日町競輪場で会期前競技の自転車トラック種目が行われ、チームスプリント決勝で女子はパリ五輪代表の垣田真穂（早大）を擁する福岡が京都を下して優勝した。男子は静岡が石川を破り頂点に立った。