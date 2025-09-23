「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」などを運営する株式会社プレナスが、プロゴルファーの仲村果乃と2025年8月15日付で所属契約を締結すると発表しました。 注目株の女子プロが所属契約を締結！「優勝で恩返ししたい」 仲村果乃プロ 仲村プロは京都府京都市出身の24歳。6歳でゴルフを始め、2025年シーズンはJLPGAツアーで明治安田レディス2位タイ、ミネベアミツミレディス2位タイ、