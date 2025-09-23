◆ソフトバンク―オリックス（23日、みずほペイペイドーム）優勝マジック「6」を点灯中も3連敗中のソフトバンクは本拠地でオリックスと対戦。谷川原健太がプロ入り後、初めて「1番中堅」でスタメン出場。山川穂高も5試合ぶりに先発出場する。前回登板は救援だった松本晴が先発マウンドに上がる。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1中谷川原健太2指柳田悠岐3左柳町達4右近藤健介5三栗原