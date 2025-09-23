Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬20Æü¤Ç53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£19¡¢20Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä¤·¤¿ÎëÌÚ¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤­¤Ç¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ²ñ¾ì¤ò²ó¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ã¤ÆºÇ½é¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¸«´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥«