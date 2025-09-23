気象庁が23日午前10時30分に発表した台風情報によると、同9時現在、フィリピンの東に「台風のたまご」となる熱帯低気圧が発生した。中心位置は北緯10度55分 、東経136度20分で西北西にゆっくり進んでいる。中心気圧は1006 hPa、最大風速15 m/s、最大瞬間風速23 m/s。向こう5日間の予想では、25日午前9時には台風に発達し、西へ進む予測になっている。