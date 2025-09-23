22日夜、佐世保市で小屋と隣接する住宅が焼ける火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 22日午後10時20分頃、佐世保市上柚木町で「倉庫が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。 警察によりますと、この火事で小川 マサヱさん(94)の木造平屋の小屋が全焼したほか、隣接する木造2階建ての住宅が半焼し、火は約1時間半後に消し止められました。 出火当時、住宅には小川さんと60代の娘がいましたが、火事に気付