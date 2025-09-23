23日、雲仙市の国道で70代の女性が普通乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 23日午前5時頃、雲仙市小浜町の国道57号で70代の女性が普通乗用車にはねられました。 警察や消防が現場に駆け付けましたが、女性はその場で死亡が確認されたということです。 普通乗用車の70代の男性にケガはありませんでした。 現場は片側1車線の直線で、警察によりますと付近は全面通行止めとなっていましたが、午前11時半に解除されたと