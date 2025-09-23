◇MLB ブレーブス 11-5 ナショナルズ(日本時間23日、トゥルイスト・パーク)ナショナルズの小笠原慎之介投手が6点ビハインドの6回裏からリリーフ登板。2回1/3を無失点と好投しました。ブレーブスが2本のタイムリーなどで得点を重ねた6回裏、なおも2アウト1、2塁とピンチが続く場面で小笠原投手がマウンドに上がります。ここで5番のキム・ハソン選手を3球で追い込むと、最後は低めのチェンジアップでショートへのファウルフライに打