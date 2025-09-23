お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（45）が22日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。健康の秘訣（ひけつ）を明かした。「体強いんやろうな。健康かも」と大病の経験はない久保田。「おっさんみたいなこと言うけど、よく笑うもん、飲みながら」とし、「快活に笑う、いっぱい食べる、大きい声でしゃべる」ことが大事と話した。今回のゲストのペナルティ・ワッキーもがんで入院時、