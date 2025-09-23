「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）前日のヤクルト戦（神宮）で途中交代した阪神の森下はベンチスタートとなった。この日はグラウンドでアップ、右翼の守備練習を行い、室内で打撃練習もしていた。球場入りした際には「大丈夫です。何も話せることはない。今日のことはまだわからないです」と話していた。「３番・左翼」には前川が入り、高寺が「７番・右翼」で出場する。今季チームが対戦防御率０・５７に抑え