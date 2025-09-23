SnowMan宮舘涼太（32）が23日、都内で行われた映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）大ヒット祈願イベントに登場し、私物の台本カバーへの思いを語った。横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞の原作小説（原浩著）を映画化した、謎と怪異が交錯するミステリーで、超常現象専門家役を演じている。キーワードの「思念」にちなみ、思念のこもった私物として披露した。「ともに歩いていこうとカバンの中に入っている台本カ