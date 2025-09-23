9月23日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、自民党総裁選候補の物価高対策について意見を交わした。 彼らは石破さんを降ろして、石破さんと同じことを違う顔でやりたいんですよ 9月22日告示した自民党総裁選は物価高対策が大きな論点になる。消費税減税を前面に打ち出す候補は目立たないも