◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、栗東トレセン悲願のＧ１初制覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は坂路を６６秒９―１６秒２で軽快に駆け上がった。長谷川調教師は「良かったですよ。順調だと思います」とうなずいた。前走の函館スプリントＳは８着。出遅れたうえ、故障馬の影響でポジションを下げざるを得なかったことが