ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫が２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。世界的に人気の音楽ユニット「ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ」（ベビメタ）に関する自身の過去の投稿について、謝罪した。ことの発端は１６日に音楽評論家の湯川れい子氏がＸで「人形浄瑠璃のように３人のメンバーの後ろで音を出しているのは、姿を隠しているのは男のミュージシャン達です。では彼女達は何かと言ったら、綺麗、可愛い、振りが